«المركزي» يسحب 17.6 مليار درهم سيولة من الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

ارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي خلال يونيو 0.2% إلى 433.46 مليار درهم، مقارنة مع 432.55 مليار نهاية مايو، وبذلك تكون الأصول قد ارتفعت 15.75 مليار (3.77%) في 6 شهور الأولى من العام بدعم من ارتفاع حجم الودائع 31.17 مليار أو 29% (138.01 مليار درهم).

وارتفعت أصول «المركزي» الأجنبية خلال النصف الأول 0.47% (بزيادة 1.74 مليار درهم)، إلى 364.29 مليار درهم شكلت حوالي 84.04% من إجمالي أصول المركزي بنهاية يونيو.

والملاحظ أن محفظة «المركزي» من الأوراق المالية الأجنبية تراجعت إلى النصف (53.15%) إلى 20.87 مليار بنهاية يونيو، بعد أن كانت وصلت إلى 55.23 مليار بنهاية 2018. وارتفعت الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج خلال الفترة 10% (بزيادة 29.44 مليار درهم)، إلى 323.5 مليار درهم نهاية يونيو.

وخلال النصف الأول قام «المركزي» بسحب سيولة من الأسواق بمقدار 17.6 مليار درهم، وذلك بإصداره مزيداً من شهادات الإيداع للبنوك التي زادت 12.73% ليصل رصيدها إلى 155.8 مليار درهم بنهاية يونيو.

ووفقاً لأحدث البيانات المصرفية التي أصدرها المركزي أمس، فقد ارتفع عرض النقد ن1، خلال النصف الأول 4.57% إلى 507.9 مليار درهم، بدعم أساسي من ارتفاع الودائع النقدية التي زادت 3.7% إلى 430.6 مليار درهم، وزيادة حجم النقد المصدر 6.41% إلى 91.3 مليار بنهاية يونيو.

وارتفع عرض النقد ن2، خلال الفترة 3.25% إلى 1.351 تريليون درهم، مع ارتفاع الودائع شبه النقدية 2.46% إلى 843.1 مليار، ونمو عرض النقد ن2 بنسبة 3.7%.

وارتفع عرض النقد ن3، خلال الفترة 2.68% إلى 1.645 تريليون درهم، محصلة نمو عرض النقد ن2، إضافة إلى ارتفاع الودائع الحكومية 0.17% ليصل رصيدها إلى 294.4 مليار درهم.

وارتفعت القاعدة النقدية في الدولة خلال النصف الأول 4.58% إلى 397.1 مليار درهم، مع ارتفاع النقد المصدر 6.4%، وزيادة رصيد شهادات الإيداع 12.73%، والاحتياطي الإلزامي 3.48% إلى 124.8 مليار درهم، بنهاية يونيو.