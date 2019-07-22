1.2 مليار أرباح «المشرق» في النصف الأول 2019 بنمو 5.2%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت أرباح بنك المشرق، للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو، 1.2 مليار درهم، بزيادة 5.2% على أساس سنوي، في وقت انخفضت فيه مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 18.2% على أساس سنوي، واستقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع.

وبقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 39.8%، وبلغت نسبة الأصول السائلة 29.2%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 30 يونيو 2019 إلى 37.1 مليار درهم.

وبقيت نسبة كفاية رأس المال، ونسبة رأس المال من المستوى 1، فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير، وفقاً للأنظمة السارية، حيث بلغتا 16.2%، و15.0% على التوالي.

شهد إجمالي الأصول انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.5%، ليصل إلى 136.4 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 2.1% خلال العام، لتصل إلى 70.7 مليار درهم

وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 91.1% في نهاية يونيو 2019.

وسجلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض انخفاضاً طفيفاً إلى 3.5% في نهاية شهر يونيو 2019، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4.0 مليار درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 128.0% للقروض المتعثرة.

وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «يسرني أن أعلن أن بنك المشرق استطاع مرة أخرى، تسجيل أرباح صافية جيدة في نهاية النصف الأول من عام 2019، مع زيادة سنوية بنسبة 5.2%. كما انخفضت مخصصات القروض المتعثرة، وواصلنا تحقيق أفضل نسبة دخل بدون الفوائد. ويعد هذا دليلاً على التوجه المستمر لفريقنا نحو الابتكار، علاوة على تطوير استراتيجيات ومنتجات جديدة، تعزز مكانتنا على الدوام في طليعة القطاع المصرفي في المنطقة.

وحافظت نسبة القروض إلى الودائع في البنك على قوتها مع نهاية الربع الثاني من عام 2019. وأنا واثق من أننا سنحافظ على مركزنا القوي طالما واصلنا اتباع استراتيجيتنا التي تركز على العملاء، وجهودنا في مجال الابتكار. لقد قطعنا شوطاً كبيراً على صعيد تحسين التجربة المصرفية لعملائنا في النصف الأول من العام، وخير مثال على ذلك استراتيجيتنا لتحويل فروعنا، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، ونحن واثقون بأن هذه الاستراتيجية ستسهم في إعادة تعريف القطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وإضافة إلى ذلك، فقد باتت عملياتنا أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وقمنا بالتركيز على تحسين الأداء دون المساومة على تركيزنا الأساسي، ألا وهو تجربة العملاء.

ونحن في الفترة الراهنة نخطو خطوات سريعة في سياق رحلتنا للتحول، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية نقطة ارتكاز أساسية لنا، وانطلقنا منها لإطلاق عدة مبادرات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات. ونحن ندرك تماماً أن معظم التحولات في هذا المجال، تفرض تحديات كبيرة، لكننا نجحنا في تحقيق نتائج مالية قوية، وذلك بفضل تركيز فرقنا لتقديم أفضل النتائج للبنك ولعملائنا على حد سواء. كما تعد نسبة كفاية رأس المال، ونسبة رأس المال من المستوى الأول، ومعدل السيولة، أعلى بكثير من الحد الأدنى المسموح به، وفقاً للأنظمة السارية».