الاقتصاد

شركات صينية تسعى لمشتريات جديدة من منتجات زراعية أمريكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن سلطات، إن بعض الشركات الصينية تسعى لمشتريات جديدة من منتجات زراعية أمريكية.
وتابعت الوكالة الرسمية، «تواصلت بعض الشركات الصينية مع مصدّرين أمريكيين بخصوص شراء منتجات زراعية، وطلبت رفع الرسوم عن المنتجات».
وأضافت أنه لتلبية احتياجات المستهلكين في الصين «تعتزم الشركات الصينية ذات الصلة مواصلة استيراد منتجات زراعية من الولايات المتحدة».
وقالت، إن السلطات الصينية تأمل في أن تقوم الولايات المتحدة «بتنفيذ وعودها ذات الصلة».
ويأتي هذا فيما التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، مع وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد؛ لمناقشة الهجرة والتجارة، في ظل توتر متزايد بين البلدين، قبيل انقضاء أجل اتفاق أوقف تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادرات مكسيكية. (رويترز)

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