«دبي للسياحة» تطلق جولات رقمية عبر «وي تشات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي(دبي للسياحة)، باقة جديدة من الجولات الرقمية الصوتية الإرشادية عبر البرنامج المصغّر ل«وي تشات»، الشهير جداً في الصين، حيث تتيح الباقة المكوّنة من 10 جولات صوتية للزوّار من الصين فرصة التعرف على أبرز معالم دبي ومناطقها التراثية والثقافية بكل سهولة خلال زيارتهم للمدينة. وسيتم تقديم الجولات الرقمية الصوتية الجديدة عبر النسخة المحدّثة من البرنامج المصغّر «City Experience Mini Program

»، وذلك تحت اسم «مساعد دبي المصغّر»، وهي النسخة التي عملت شركة «تينسنت» المتخصصة في التقنيات الحديثة على تطويرها لتوفير تجارب وخدمات سياحية أكثر سهولة وتتلاءم مع احتياجات الزائر الصيني في دبي.

وبناءً على الزيادة الكبيرة في أعداد الزوّار من الصين لدبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ستلعب الجولات الرقمية الصوتية الجديدة دوراً مهماً في تعزيز التجربة السياحية للزائر الصيني خلال وجوده في المدينة، ومنحه فرصة استكشاف مواقعها التاريخية وأبرز معالمها ووجهاتها من خلال الهاتف المتحرك الذكي. ويأتي إطلاق هذه الباقة الجديدة ليؤكد مجدداً التزام (دبي للسياحة) تجاه السوق الصيني باعتباره أحد أهم أسواقها الرئيسية، وكذلك في إطار استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعتبر الصين أحد أبرز أسواقنا الرئيسية، ونشهد معدلات نمو مرتفعة من ذلك السوق المهم الذي استقبلنا منه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر من 433 ألف زائر، بنمو قدره 8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ولا شك أنّ إطلاق الجولات الرقمية الصوتية الجديدة عبر البرنامج الجديد «مساعد دبي المصغّر» يدعم استراتيجية جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين، الهادفة إلى إثراء تجربة الزوّار من الصين في الإمارة، وخصوصاً ممن يبحثون بشكل متزايد عن تجارب سياحية تلبّي تطلّعاتهم واهتماماتهم الشخصية مع توفر الحلول الذكية المناسبة لهم». وتأتي الجولات الرقمية الجديدة مدعومة بتقنية تحديد المواقع الجغرافية «جي بي إس»، حيث تقدّم كل جولة معلومات صوتية إرشادية، تتوافق وتُحدّث تلقائياً مع المكان الذي يرغب الزائر بالانتقال إليه وضمن الوقت الحقيقي. وتتوّفر الجولات الصوتية التي يتم تسجيلها مسبقاً بلغة الماندرين، كما تعرض كل جولة معلومات مكتوبة مرفق معها خريطة للمدينة تساعد على البحث مما يجعل الوصول إلى المعالم والأماكن أكثر سهولة.

ويمكن للزوّار من الصين الاختيار من بين 10 جولات رقمية تشمل مجموعة من أبرز المواقع في مناطق في دبي من بينها الفهيدي، وبر دبي وديرة. وتعتمد كل واحدة من الجولات الرقمية على فكرة معيّنة تركّز بشكل أساسي على ثقافة دبي وتراثها وفنونها.