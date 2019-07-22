مكاسب قوية لبنك الفجيرة بـ 357 مليون درهم بنمو 15٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”

حقق بنك الفجيرة الوطني صافي أرباح بلغت 357.1 مليون درهم لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019، بزيادة قدرها 15.1٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، مما يعكس استراتيجيته المرنة في الأعمال.

سجل بنك الفجيرة الوطني أيضاً أفضل أرباح تشغيلية على مدار النصف السنوي بلغت 567 مليون درهم، بزيادة قدرها 9.1٪، مقارنة مع 519.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018، وقد تحقق ذلك خلال التركيز على نمو الأعمال بجودة ثابتة.

بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الأشهر الستة 841.5 مليون درهم؛ حيث شهدت نمواً بنسبة 9.5٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقد تحقق ذلك من خلال النمو في حجم الأعمال الرئيسية، وإدارة الموجودات والمطلوبات بشكل استباقي واستراتيجيات التسعير الفعالة. ونما صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 7.3٪ وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 13.8٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وشهدت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية تراجعاً ملحوظاً، بينما تحسنت القيمة العادلة المحققة من خلال الربح أو الخسارة والقيمة العادلة، من خلال الدخل الشامل الآخر من محفظة الاستثمارات بقيمة 50.3 مليون درهم، خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019.

وشهدت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً بنسبة 6٪ لتصل 74.2 مليون درهم لفترة الأشهر الستة، مقارنةً مع 70 مليون درهم في عام 2018.

وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 10.3٪، مما يعكس استثمارات بنك الفجيرة الوطني في الأعمال والبنية التحتية والمبادرات الرقمية لتقديم خدمة عملاء استثنائية وتجربة معززة تماشياً مع متطلبات السوق المتغيرة. واستقر معدل التكاليف للإيرادات عند 32.6٪ مقارنةً بنسبة 32.4٪ في الفترة نفسها من عام 2018 وعلى نسبة 33.2 ٪ للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وحافظ بنك الفجيرة الوطني على صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 209.9 مليون درهم لفترة الأشهر الستة، مقارنة بمبلغ 209.7 مليون درهم في عام 2018. وتحسّنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي انخفاض القيمة) لتصل 108.6٪ عن 102٪ كما في 31 ديسمبر 2018. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 4.8٪ مقارنة بنسبة 5.1٪ كما في 31 ديسمبر 2018.

وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 6.6٪ لتصل 27.9 مليار درهم؛ حيث كانت 26.2 مليار درهم بنهاية عام 2018، وبزيادة مقدارها 7.2٪ عن 30 يونيو 2018. يقارن هذا النمو بشكل جيد مع الزيادة الهامشية في نمو الائتمان على مستوى القطاع المصرفي، والذي تم الإعلان عنه في مايو/ أيار 2019 في تقرير إحصاءات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وسجلت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء نمواً بنسبة 1.7٪، لتصل إلى 31 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 30.5 مليار درهم في نهاية عام 2018، وبزيادة قدرها 10٪ عن 30 يونيو 2018.

وبلغت الموجودات 42.5 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6.9٪ من أصل 39.8 مليار درهم في نهاية عام 2018 وبزيادة قدرها 11.7٪ عن 30 يونيو 2018.

وارتفعت حقوق ملكية المساهمين بنسبة 5.1 ٪ لتصل 5.4 مليار درهم؛ حيث كانت 5.1 مليار درهم في نهاية عام 2018، وبزيادة قدرها 10.5٪ عن 30 يونيو 2018.

واستقرت نسبة قوة كفاية رأس المال ونسبة الإقراض للموارد المستقرة على نسبة 15.6٪ (نسبة الشق الأول 14.5٪ ونسبة الملكية العامة من الشق الأول 13٪)، وعلى نسبة 89.6٪ على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبالإضافة إلى ذلك، ظلت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة ونسبة السلفيات إلى الودائع قوية عند 19.7٪ و90.1٪ على التوالي.

وبلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1.74٪؛ حيث كانت 1.66٪ في الفترة نفسها من عام 2018.

وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 13.6٪ بزيادة قدرها 12.71٪ عن الفترة نفسها من عام 2018.

تم التأكيد على تصنيف بنك الفجيرة الوطني على «Baa1 / Prime-2» للودائع، وعلى تصنيف «A3» لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة «موديز»، وعلى تصنيف «BBB+/A

-2» من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً، مما يسلط الضوء على قوة البنك الأساسية وإدارة المخاطر بحكمة ومرونة.

و علق عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلاً: «إنه من دواعي سرورنا أن نرى نتائج قياسية لنصف العام، لا سيما في مواجهة النشاط الاقتصادي المنخفض في السوق. ومن المشجع أن نرى بنك الفجيرة الوطني قادراً على الحفاظ على نموه، من خلال التركيز بشكل واضح على أعماله الرئيسية، والتنفيذ الفعال لأعماله واستراتيجيته التشغيلية، وتعزيز العائد على رأس المال، وتقديم خدمة عملاء استثنائية».

«ويسعدنا أن نرى تقدير السوق المتنامي لنا خلال الربع؛ حيث حصل بنك الفجيرة الوطني على المركز الثاني في جائزة أفضل الرؤساء التنفيذيين لعام 2019 من قبل ميديا كويست في فئة أفضل 10 شركات مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المركز الأول في القطاع المصرفي في دولة الإمارات. كما تم تكريم بنك الفجيرة الوطني بالجائزة الدولية لمشاركة الموظفين في جوائز التميز في الأعمال الدولية لعام 2019. ويستمر بنك الفجيرة الوطني في الالتزام بأعلى معايير الامتثال والرقابة الداخلية وممارسات إدارة المخاطر، بما يتماشى مع التغييرات التنظيمية الجديدة، والمبادرات الرقمية، ومتطلبات أمن المعلومات والإنترنت. وباعتبارنا مؤسسة حاصلة على الامتياز التجاري بقوى عاملة مشغّلة وممكّنة، فإننا متفائلون بأن المجموعة ستستمر في أداء أعمالها بشكل لافت على مدار العام، مما يضيف قيمة إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ككل».