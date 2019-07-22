الرئيس السنغالي يشيد بعلاقات الصداقة مع دولة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكار:”الخليج 365”

أشاد الرئيس السنغالي، مكي سال، بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات في مختلف المجالات، مؤكداً حرص السنغال على دعم وتعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.

أعرب سال، خلال استقباله وفد صندوق خليفة لتطوير المشاريع برئاسة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس الإدارة الذي وقع اتفاقية مع الحكومة السنغالية بهدف تنمية وتطوير وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال تأسيس مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال في العاصمة السنغالية داكار، عن تقديره وشكره لدولة الإمارات، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام ودعم لعلاقات التعاون بين الجانبين.

كما عبر سال عن بالغ الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه بدعم وتطوير محركات الاقتصاد السنغالي، ودعم أسسه، وتعزيز استقراره من خلال التركيز على تشجيع الابتكار ودعم ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن دولة الإمارات تلعب دوراً أساسياً ومحورياً في دعم عملية التنمية الاقتصادية للعديد من دول العالم، عبر برامج دعم نوعية ذات طابع مستدام انطلاقاً من حرصها الصادق على بث وتعزيز أسباب الاستقرار والأمن المجتمعي في العالم، لافتاً إلى أن اختيار العاصمة السنغالية داكار لتكون مقراً لمركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال الإقليمي، يعكس عمق العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن المركز سيساهم بشكل واضح في تعزيز جهود التنمية التي تبذلها حكومته، وحكومات الدول المجاورة، في سبيل دمج الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية، ومساعدتهم على بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقال الرئيس السنغالي إن مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال الذي تحتضنه العاصمة السنغالية داكار ويقدم خدماته لدول غرب إفريقيا يمثل دليلاً واضحاً على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد في دول غرب إفريقيا، والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة الأمر، الذي يخلق حالة دائمة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلف صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالعمل مع الحكومة السنغالية لتأسيس مركز لتعزيز الابتكار ودعم وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تحاكي صندوق خليفة لتطوير المشاريع، برأس مال يبلغ 20 مليون دولار، لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الاقتصاد في جمهورية السنغال، ودول غرب إفريقيا.

من جهته، نقل حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أخيه الرئيس السنغالي مكي سال، مؤكداً أن مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أوساط المجتمع السنغالي والدول المجاورة.

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة حريصة على دعم جهود التنمية المستدامة في دول غرب إفريقيا الصديقة، وتعزيز الجهود الحكومية في نشر ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، وتمكين المرأة وتدعم الشباب للمساهمة في خلق حالة من التنمية المستدامة التي تنعكس على مستقبل الأجيال في تلك الدول.