أبوظبي تُطلق عروضاً ترويجية تزامناً مع فعاليات الصيف

أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعة من العروض الترويجية الفندقية المذهلة للمقيمين والزوار خلال فعاليات صيف أبوظبي.

وتستعد إمارة أبوظبي للترحيب بالضيوف من كافة الفئات العمرية، سواء أكانوا يفضلون الأنشطة المفعمة بالحياة، أم الذين يفضلون الاسترخاء، عبر توفير مغامرات مثيرة في المتنزهات العالمية الرائدة في جزيرة ياس، أو رحلات القوارب المائية أو قوارب الكاياك عبر منتزهات القرم الوطنية الهادئة.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعتبر أبوظبي عاصمة الأعمال والمغامرة والترفيه، كما أنها تقدم في الوقت ذاته، فرصاً لا مثيل لها للاسترخاء والراحة، بفضل الجمال الطبيعي الهادئ والتجارب الفاخرة ذات المستوى العالمي. ومن هنا توفر الإمارة عالماً من الفرص للجميع عبر فعاليات صيف أبوظبي. ويسعدنا أنّ نوفر للمقيمين والزوار في أبوظبي الفرصة للاستمتاع بالمغامرات الصيفية على نحو استثنائي، من خلال المزج الفريد بين الأنشطة الحيوية وخيارات الترفيه المتنوعة».

وتتيح هذه التجارب للراغبين من الزوار أو المجتمع المحلي، الاستمتاع بالتجارب التي يقدمها وادي أدفينتشر.

وتوفر جزيرة ياس، عدة خيارات ترفيهية، حيث يمكن للراغبين المشاركة في مغامرات استثنائية سواء في ياس ووترلاند أو عالم فيراري أبوظبي أو عالم ووارنر براذرز أبوظبي. ويمكن للزوار عن طريق اختيار الإقامة في أي من الفنادق المشاركة في جزيرة ياس - مثل فندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس أو فنادق كراون بلازا جزيرة ياس أو بارك إن باي راديسون - الاستمتاع بعالم من العروض الترفيهية في فنادق من المستوى العالمي. ويمكن للزوار أيضاً خوض تجربة الرحلة النهارية للكابتن طوني.

ويقدم منتجع الفرسان الدولي الرياضي باقات رائعة للعائلات تتراوح بين 500 -700 درهم ليوم واحد من الأنشطة، والتي تشمل إقامة في الفندق ووجبة إفطار مجانية.