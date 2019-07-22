شكرا لقرائتكم خبر عن «فوري» تعتزم إدراج 36% في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المجموعة المالية «هيرميس» أمس الأحد إن «فوري»، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، تعتزم طرح 36% من رأسمالها للإدراج في بورصة مصر.

وبحسب بيان من «هيرميس» التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحاً خاصاً للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وطرحاً عاماً للمستثمرين الأفراد في مصر. وكلا الطرحين سيكونان بذات السعر. (رويترز)

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