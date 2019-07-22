شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الغرف السياحية لبحث جذب السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد الغرف السياحية اليوم الاثنين جمعية عمومية غير عادية، يعقبها مؤتمر صحفى لرئيس الاتحاد أحمد الوصيف، لعرض نتائج الجمعية التى تبحث عدد من القضايا السياحية فى مقدمتها خطة عمل الإتحاد خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أولويات الاتحاد تجاه قطاع السياحة منها ملف تدريب العاملين ومبنى الشيخ زايد ومركز الطهاة ومركز القيادة الآمنة، والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة فى خطة الترويج للمقاصد المصرية.

كما سيبحث الاتحاد ما تم من إعادة هيكلة كاملة له مؤخرا من قبل شركة متخصصة فى الموارد البشرية، وذلك للقيام بمهامه على أكمل وجه تجاه تطوير قطاع السياحة المصرى، كما سيتم عرض خطط عمل اللجان النوعية التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية تحت مظلة الاتحاد.

Advertisements

كما ستتضمن الجمعية العمومية مناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالسياحة والتى سيتم بحثها فى البرلمان خلال الفترة المقبلة، وأبرزها قانون السياحة الموحد، وكذلك معايير تصنيف الفنادق التى من المنتظر إطلاقها قريبا من قبل وزارة السياحة.