شكرا لقرائتكم خبر عن كام واحد بيستخدم تليفون ذكى فى مصر؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون الحاسب الآلى بلغت 53.3% وتليها نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت 48% فى حين بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الهاتف المحمول 95.7% بينما بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون المحمول 93% وكانت فى المرتبة الأخيرة امتلاك phone Smart 39.2% وذلك بنهاية 2018.
وبلغ إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت نحو 101.65 مليون مشترك فى الربع الرابع من 2018، مقارنة بنحو 107.87 مليون فى الربع الرابع لـ2017، كما بلغ إجمالى اشتراكات الهاتف المحمول فى الربع الرابع لعام 2018 إلى 93.78 مليون مقارنة بنحو 101.27 مليون مشترك بنفس الفترة فى 2017.
وانخفض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لأسباب تتعلق بوقف البيع العشوائى للخطوط وقصر بيعها على المنافذ الرسمية للشركات وتطبيق قواعد صارمة لتسجيل خطوط المحمول.
يأتى ذلك فيما يشهد السوق المصرى منافسة شديدة بين مصنعى الأجهزة الذكية حيث يعد من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر كام واحد بيستخدم تليفون ذكى فى مصر؟.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.