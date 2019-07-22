شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 21-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 21-7-2019، وجاءت أبرزها إعلان شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 8.6 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 13.66%، وبلغ صافى الربح 3.2 مليار جنيه.

أبو قير للأسمدة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 8.6 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة نمو 13.66%، وبلغ صافى الربح 3.2 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.46%.

وأرجعت شركة أبو قير للأسمدة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أسباب تحقيق زيادة صافى الربح إلى أولا استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع، ثانيا تنوع المنتجات، ثالثا تحسن أسعار الصادرات، رابعا إتباع سياسة تسويقية مرنة أدت إلى تصدير لنحو 23 دولة وبأسعار تنافسية.

وخامسا إدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد أدت إلى تحقيق عوائد متميزة، سادسا تحويل الشركة إلى شركة رقمية أدى إلى إحكام الرقابة وخفض مصروفات التشغيل، سابعا تحسن العوائد من شركتى حلوان وإسكندرية للأسمدة.

الإسكندرية للزيوت المعدنية

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 14.7 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 4.5%، وبلغ مجمل الربح 750 مليون جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 64%.

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وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن صافى الربح بعد الضريبة بلغ 450 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة انخفاض 70%.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.538 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 106.8 مليون ورقة مالية بقيمة 257.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.01%، والعرب على 3.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.08%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 850 ألف جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16668 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.