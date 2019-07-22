شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات مهمة اتخذتها وزارة الاتصالات لدعم التصنيع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المبادرة الرئاسية لدعم التصنيع المحلى بمصر "مصر تصنع الإلكترونيات"، واتخذت الوزارة عدة خطوات فى هذا الشأن، كان أبرزها توفير البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية، إضافة إلى المناطق الصناعية على مستوى الدولة، ووضع حوافز بقانون الاستثمار لدعم التصنيع المحلى.

حوافز قانون الاستثمار

وتتميز مصر بضخامة السوق وحوافز قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى وجود تجارب ناجحة للتصنيع المحلى لشركات عالمية فى مجال الشاشات التليفزيونية بمصر، وقدرتها على التصدير للأسواق المجاورة سواء الخليجية أو الأفريقية، والتى نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.

محادثات مع شركات عالمية لتنصيع التابلت المدرسى

وتخوض وزارة الاتصالات محادثات مع شركات عالمية لتصنيع التابلت المدرسى فى مصر فى سوق ضخم حيث كانت الوزارة قد وزعت نحو 700 الف جهاز تابلت على طلبة أولى ثانوى خلال العام الحالى وتسعي لتوطين تصنيع التابلت فى مصر بمكون محلى يصل الى 50%.

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الإلكترونيات المرشحة للتصنيع المحلى

تركز استراتيجية الوزارة على مجموعة من المنتجات الواعدة يتصدرهم "الموبايل" و"التابلت" والإلكترونيات التى تعمل بمجال الطاقة مثل العدادات الذكية أو الرقمية وبها نسبة تصنيع فى مصر وسوق كبير للغاية، بالإضافة الى اللمبات الليد الموفرة للطاقة، وأنظمة الطاقة الشمسية.

انشاء 3 مجمعات متكاملة لإبداع الإلكترونيات

تتجه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، لإطلاق دعوة تنافسية لإدارة ثلاث مجمعات متكاملة لإبداع الإلكترونيات الأسبوع المقبل، لأول مرة بعد الانتهاء من إنشائها، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

و انتهت الهيئة من إنشاء 3 مجمعات متكاملة لإبداع الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط والقرية الذكية بالقاهرة، و كل مجمع يحتوى على ثلاث معامل، الأول متخصص فى إنترنت الأشياء والثانى فى تصنيع البوردات الإلكترونية والثالث متخصص فى تصنيع النماذج الأولية".

تقليص الفجوى مع الثورة الصناعية الرابعة

وتتجه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإطلاق مناقصة لتدريب جهات التصنيع على الثورة الصناعية الرابعة، لمعرفة الفجوة بين ممارسة التصنيع فى مصر و الجيل الصناعى الرابع، و بناء على هذا الأمر ستقوم الهيئة بعمل مشروعات لتقليص الفجوة وتحسين عمليات تصنيع الإلكترونيات فى مصر.