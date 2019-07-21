شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 27 مكتب بريد جديد يضاف إلى إجمالى مكاتب الهيئة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 3973 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر2018 مقارنة بنحو 3946 مكتب بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر2017 بمعدل نمو سنوي 0.68% و بزيادة تصل الى 27 مكتب جديد وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و يبلغ متوسط السكان المخدومين بمكاتب البريد نحو 23.230 مليون مواطن بنهاية الفترة أكتوبر -ديسمبر2018 مقارنة بنحو 22.987 مليون مواطن خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر2017 وبمعدل نمو سنوى 1.06%.

ويصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد إلى نحو 5.71 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر2018 مقارنة بنحو 6.04 مليون مستفيد بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر2017.