شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج "الاقتصادى"..تعرف على مستوى الخدمة المقدمة وأماكن الإقامة قبل السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حجاج القطاع السياحى للسفر للأراضى المقدسة، لأداء الفريضة لعام 1440هـ، حيث يبدأ تفويج الحجاج نهاية الأسبوع الجارى، للمستوى الاقتصادى، "برى وطيران"، وإذا كنت أحد حجاج هذا العام يجب أن تعلم أن وزارة السياحة، وضعت مواصفات البرامج الخدمية طبقا لكل مستوى، فى إطار ضوابط الحج السياحى لهذا العام.

ولكى تعلم حقوقك تعرف على ضوابط الخدمات الخاصة بالمستوى الإقتصادى : السكن فى مكة :

أن يكون الحد الأدنى للتسكين إيواء سياحى شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، وفيما يخص التحسين يكون بفنادق خمس وأربع نجوم، وفقا للمستوى الذى ستقوم الشركة بتنفيذه والمقدم للوزارة والمجدد سعره سلفا.

السكن بالمدينة المنورة:

فنادق ثلاث نجوم أو ما يعادلها من عمارات مستوى خدمات فندقية .

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السكن بمنطقة العزيزية:

الإقامة فنادق أو عمائر مصرح لها بتسكين الحجاج ومفعلة على المسار الإلكترونى وتقع بشوارع رئيسية وبمنطقة بها خدمات، والتسكين سواء تحسين أو موسم كامل رباعى أو خماسى، سداسى بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع وحمام بحد أقصى (6 ) أشخاص شريطة معاينة اللجنة واعتمادها للسكن.





انتقالات المشاعر:

أتوبيسات خاصة موديل حديث





المشاعر:

وفقا للاتفاق الموقع مع المؤسسة الأهلية لمطوفى الدول العربية، بكافة تفاصيله من حيث الخيام الألمانى، الفرش، الكهرباء ، الحمامات ودورات المياه ، والوجبات الغذائية ، والمشروبات.