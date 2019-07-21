شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21 - 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 21-7-2019.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى دايس للملابس الجاهزة، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، مطاحن شرق الدلتا، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.538 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 106.8 مليون ورقة مالية بقيمة 257.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.01%، والعرب على 3.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.08%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 850 ألف جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16668 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 110.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%

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- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.554 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 9.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 8.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.90%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.62%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 8.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 0.587 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 17.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%