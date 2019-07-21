شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..خبير اقتصادى يكشف أسباب تحسن تصنيف الجنيه كثانى أفضل عملة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملحوظا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «انخفضت معدلات البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري والنقدي، وكلها مؤشرات تؤكد تحسن الاقتصادي»، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بآثار ذلك التحسن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن تصنيف «بلومبرج»، للجنيه المصري على أنه ثاني أفضل عملات العالم، يعني تحسن معدلات النمو بطريقة متسارعة خلال الثلاث سنوات الماضية، مقارنة بدول أخرى نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.