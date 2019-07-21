شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إجمالى عدد المستثمرين ببورصة دبى إلى 844 ألف مستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سوق دبي المالي، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2019، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 65.1 مليون درهم بانخفاض نسبته 21% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2018 والبالغة 82.8 مليون درهم، وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 37 مليون درهم مقابل 33.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2018، بارتفاع نسبته 9%.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات قدره 163.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك في مقابل 182.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتوزعت الإيرادات بواقع 88.8 مليون درهم من العمليات التشغيلية و74.7 مليون درهم من الاستثمارات.

وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الحالي 98.4 مليون درهم مقابل 99.6 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2018، أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت 85.6 مليون درهم مقابل 83.3 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2018، كما بلغت النفقات خلال الفترة ذاتها 48.6 مليون درهم مقابل 49.4 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة تداولات السوق خلال النصف الأول من العام 2019 سجل تراجعاً نسبته 31.5% قياساً إلى مستوياته في الفترة المماثلة من العام 2018 ليبلغ 25 مليار درهم، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي :"جاء تراجع قيمة تداولات سوق دبي المالي متماشياً مع الاتجاه العام السائد في أسواق المال العالمية حيث انخفضت قيمة التداول في 74% منها خلال النصف الأول مقارنة بمستوياتها في الفترة المماثلة من العام 2018، وفي المقابل سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 5% خلال النصف الأول من العام 2019 على عكس الاتجاه النزولي في غالبية الأسواق العالمية حيث تراجعت مؤشرات 47 بورصة عالمية تمثل قرابة ثلثي البورصات الأعضاء في اتحاد البورصات العالمية.

وأضاف أن هذا الارتفاع المعقول يعطي إشارة جيدة إزاء التوجه العام للسوق، ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا الأداء الإيجابي، لاسيما في ظل محافظة الاقتصاد الوطني على حيويته ومعدلات نموه الجيدة وكذلك تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وجاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها."

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وتابع س عيسى كاظم:" حافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني الإمارات العربية المتحدة صافي شراء بقيمة 870 مليون درهم، ترتفع إلى قرابة المليار درهم عند استثناء المستثمرين العرب والخليجيين. واجتذب السوق 904 مستثمرين جُدداً خلال النصف الأول من 2019، من بينهم 90 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 844,028 مستثمراً."

نجاح فائق لمؤتمر المستثمرين في نيويورك

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي يضطلع بدور نشط على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية ومساندة الشركات المدرجة في جهودها لتعزيز الصلات مع المجتمع الاستثماري العالمي، ونظم السوق في يونيو 2019 مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك 2019 بمشاركة تسع شركات مدرجة، حيث حقق الحدث نجاحاً فائقاً وتم عقد 81 اجتماعاً اجتماعات فردياً بين الشركات المشاركة وممثلي 35 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعةً أصولاً قدرها 3.2 تريليون دولار. وقد بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة التي شاركت في المؤتمر لأول مرة 21 مؤسسة بنسبة 60% من إجمالي عدد المؤسسات المشاركة.

ويمتلك سوق دبي المالي حضوراً مؤثراً للاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء، إذ يتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق 11 ألف مؤسسة، بما في ذلك 90 مؤسسة استثمارية تم استقطابها إلى السوق خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.6% في نهاية النصف الأول من العام 2019، كما وصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 52.3%، وفي الوقت ذاته يحافظ المستثمرون الأجانب على نشاطهم الكبير في السوق إذ استحوذوا على 50% من تداولاته خلال النصف الأول من العام 2019، كما وصلت ملكيتهم إلى 17.5% من إجمالي القيمة السوقية.

جوائز

حصل سوق دبي المالي خلال النصف الأول من العام 2019 على جائزتين جديديتن هما جائزة دبي للجودة عن القطاع المالي، وجائزة "الاعتراف بالتميز" من فئة "الخمسة نجوم" من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وذلك تقديراً لاعتماده أعلى معايير الجودة في خدمة العملاء، الأمر الذي يتوج مسيرة السوق المتميزة في مجال التميز المؤسسي والجودة عبر تاريخه. وقد جاء حصول السوق على الجائزتين من المرة الأولى للترشح، عقب قيام وكان فريق المقيمين التابع للجائزتين بعملية تقييم شاملة لكافة الإجراءات والخدمات في السوق خلصت إلى امتلاكه بيئة عمل تتسم بالتميز والجودة في كافة العمليات والإجراءات والخدمات التي يقدمها لكافة فئات المتعاملين.