»SRC« يتفق مع «دويتشه الخليج» على تخفيض ربح التمويل العقاري للمواطنين 36%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، اتفاقية شراكة مع «دويتشه الخليج للتمويل» تشتمل على برنامج شراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية بقيمة 2.25 مليار ريال، لضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، إضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المقدم للمواطنين من «دويتشه الخليج للتمويل» بنسبة 36%، مما يسهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية.

وأوضحت الشراكة، أن هذه الاتفاقية ستسهم في دفع خطط «دويتشه الخليج للتمويل» في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، مما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.

وذكرت أنه وبموجب اتفاقية الشراكة ستحصل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بشكل منتظم على محافظ التمويل العقارية التي صدرت عن «دويتشه الخليج للتمويل»، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بصيغة المرابحة الذي يسمح بإصدار التمويلات العقارية للمواطنين.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والرئيس التنفيذي المكلف لـ»دويتشه الخليج للتمويل» محمد الدويش، وبموجبها تقوم «دويتشه الخليج للتمويل» بزيادة تقديم عقود التمويل العقاري طويل الأجل بمعدل ربح ثابت، مع استحقاق يصل إلى 25 عاما، ما يسهم في توفير الاستقرار للمواطنين طوال فترة التمويل.

وتأتي الاتفاقية في أعقاب الإعلان الأخير للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن تخفيض المعدل السنوي للربح بمقدار 40 نقطة أساس على القروض العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وتمديد فترة استحقاقها حتى 25 عاما، ويعد هذا التخفيض هو الثاني في هامش الربح خلال أقل من ثلاثة أشهر، مع وصول معدل الربح الثابت السابق إلى ما يقارب 80 نقطة أساس. وتستهدف الشركة إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة.

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زيادة نسب التملك

«الاتفاقية تشكل شراكة قوية وفعالة مع دويتشه الخليج للتمويل، وتسهم في تحقيق أهداف الشركة في زيادة نسب تملك المنازل وتمكين المواطنين الراغبين في تملك منازلهم من الحصول على التمويل العقاري بشكل أكثر يسرا، وذلك من خلال إعادة تشكيل السوق وتعزيز فعالية سوق التمويل العقاري في المملكة عبر تحسين ظروف التمويل والسيولة».

فابريس سوسيني

تحقيق أهداف الرؤية

«تعكس الاتفاقية التعاون المستمر بين الشركتين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتعد امتدادا لسلسلة المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل حلول التمويل المناسبة للمقترضين بمعدل ثابت لمدة 25 عاما».

محمد الدويش