بدء استقبال طلبات المستثمرين لإنشاء مركز تقدير أضرار الشاحنات في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بدأت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمس استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في إنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار الشاحنات، في مدينة الرياض، وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار في التقديم على المنافسة من خلال الموقع الالكتروني لـ»تقدير»، حيث يستمر تقديم الطلبات حتى 18 أغسطس المقبل.

ويعد «تقدير» منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل الكتروني بمهنية واحترافية، ووفق المعايير والمقاييس العالمية.

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ومنذ اعتماد منظومة تقدير عام 2017 تم تقدير 800 ألف حالة في مدينة الرياض، وإنشاء مركزين في الدمام والخبر، وثلاثة مراكز في مدينة جدة، أحدهم مخصص للشاحنات.

وبالشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور سوف تتوسع في إنشاء وتشغيل المراكز بما يحقق خدمة أفضل للمستفيدين وتطبيق أهداف المنظومة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة وأهدافها التوسعية في إنشاء مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات وتشغيل هذه المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها الهيئة وتتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، بحيث تسهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام الكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيرا من الإجراءات، ويسهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.