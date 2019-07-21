معادن توقع عقدا لإنشاء مصنع للذهب بـ2.27 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقعت شركة معادن للذهب ومعادن الأساس، التابعة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة «أوتوتك ولارسن وتوبرو» لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب بقيمة 2.27 مليار ريال (606 ملايين دولار).
وأوضحت الشركة في بيان على موقع «تداول» أمس أن مدة العقد 36 شهرا من تاريخ 15 مايو 2019، مبينة أنه بموجب العقد ستقوم مجموعة «أوتوتك ولارسن وتوبرو» بأعمال الهندسة التفصيلية والمشتريات والإنشاءات وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيل (تسليم مفتاح)، مع خدمات التدريب والمساندة لكوادر التشغيل والصيانة لمشروع منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.
وذكرت أن العمل في إنشاء المصنع سيبدأ من تاريخ توقيع العقد، متوقعة أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام المالي 2022.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الثاني من السنة المالية 2022، وذلك عند بداية التشغيل التجريبي للمشروع، مبينة أنها ستعلن تفاصيل تمويل المشروع والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمشروع في حينه.
مصنع لإنتاج الذهب في منجمي منصورة ومسرة
- 2.27 مليار ريال قيمة العقد
- 36 شهرا مدة العقد
- 250 ألف أونصة الإنتاج سنويا
- 12 عاما عمر المنجم
- 3.3 مليارات ريال تكلفة المشروع
- 2022 الربع الثاني بدء الإنتاج التجريبي
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