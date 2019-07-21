فرع العمل بالشرقية ينهي تعثر 2700 عامل نيبالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، تعثر أوضاع 2700 عامل نيبالي في إحدى الشركات، فيما يعمل على متابعة أوضاع عدد منهم في شركات أخرى.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش أن عدد العمالة المتعثرة أوضاعهم في الشركة نفسها 3000 عامل، وبعد متابعة الفرع تقلص العدد إلى 700 عامل. وقال: ما زلنا مستمرين في دراسة وضع العمالة في بعض الشركات وتسريع إجراءات مغادرة من تم انتهاء عقده بالإضافة إلى عرض حالات لبعض العمالة التي لم يتم تجديد رخص عملهم ومتابعة ذلك مع إدارة التفتيش بالمنطقة.

وكان فرع وزارة العمل بالشرقية عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع السفير النيبالي لمناقشة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، حضره مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، والسفير النيبالي ماهيندرا براساد سنغ راجبوت، وتم مناقشة المستجدات التي استحدثتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتوثيق العقود الالكترونية للعمالة النيبالية.