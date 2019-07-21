اكتمال حجز الأراضي المجانية بمخطط عسفان خلال 3 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عسفان السكني شمال محافظة جدة، بعد ثلاثة أيام من إطلاق عمليات الحجز في المخطط، مبينا أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد على 90% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط.

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وأوضح برنامج «سكني» في بيان أمس، أن إجمالي العقود الموقعة مع المستفيدين من مخطط عسفان قاربت 600 عقد من أصل 1155 عملية حجز تمت على كامل قطع المخطط، مفيدا بأن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تجري وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كل المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأشار إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم تلبي رغباتهم.

مخطط عسفان السكني