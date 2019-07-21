سمة: لا قوائم سوداء وتحديث معلومات المستهلك الائتمانية مرة كل أسبوع بحد أدنى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عدم وجود قوائم سوداء لديها على الإطلاق، مضيفة أن تحديث معلومات المستهلك الائتمانية تتم مرة كل أسبوع بحد أدنى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لسمة، سويد الزهراني، أن الشركة تسعى من خلال مبادرة أموالك، التي أطلقتها أخيرا، إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، كالقائمة السوداء؛ حيث لا يوجد في سمة ما يسمى بالقائمة السوداء إطلاقا، وإنما تقدم سمة تقارير ائتمانية تجسد السلوك الائتماني بمعلومات دقيقة ومحدثة وصحيحة.

وأفاد بأن تحديث معلومات المستهلك الائتمانية يتم بشكل دوري بحد أدنى مرة كل أسبوع من خلال العضو، وأن استخدام المعلومات الائتمانية الواردة من سمة أو إليها مقتصر على الأغراض المسموح بها والمقرة في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية وقواعد العمل، مؤكدا أنه لا يحق للعضو تزويد سمة بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن نزاعا أو شكوى دون إشعار سمة بذلك، وأن تلك المعلومات هي محل نزاع أو شكوى.

ولفت الزهراني إلى أن سمة تراعي حقوق المستهلكين من خلال حفظ بياناتهم الائتمانية وتصنيفها وضمان سرية تداولها وفق ما نص عليه نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، ليتم بعد ذلك توفيرها على شكل تقارير ائتمانية صممت وفـق معايير ومواصفات عالمية تحقق المتطلبات الخاصة بتبادل المعلومات الائتمانية.

تحقيق الأهداف المالية

وأطلقت (سمة) مبادرة أموالك، كأحد البرامج الثقافة المالية لعام 2019، والتي تتناول من خلاله موضوعات جوهرية من شأنها أن تساعد كل أطياف المجتمع في بناء مستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية، وتحد من التعثر المالي وتعزز ثقافة الادخار وأسس الاستثمار والتخطيط المالي.

وأكد الزهراني، أن مبادرة أموالك تجسد إيمان سمة بأهمية نشر الثقافة المالية، والقيام بدورها الريادي في هذا الجانب عبر تسليط الضوء على حقوق المستهلكين الأفراد المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل والدليل الإجرائي لتوعية المستهلك، وبالتالي رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بشرائح المجتمع كافة والمساهمة في نشر الحقوق الائتمانية.

19 حملة تثقيفية

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وانطلقت أولى الحملات التثقيفية المالية لأموالك في 7 يوليو 2019، بعنوان (#لا تطير_فلوسك)، والتي ركزت على تعريف الفرد بأبرز خمسة أخطاء شائعة تؤثر على ميزانيته، وقد تتسبب في النهاية بتعثره ماليا، كالقروض والإسراف في الكماليات بالإضافة إلى الاستثمار الخاطئ.

وجاءت الحملة الثانية بعنوان (#بيفرق_معك) والتي تناولت الأساسيات والكماليات، والتي قد يلتبس على المجتمع التفريق بينهما، ومدى أهمية تحديدها ومراجعتها بشكل دوري، وأهمية قدرة المستهلك على التفريق بين الحاجات والرغبات ومن ثم رسم الأولويات المالية على ذاك الأساس.

وتعتزم سمة إطلاق 19 حملة تثقيفية مالية ضمن مبادرة أموالك خلال الربعين الأخيرين من 2019؛ حيث تشارك في برنامج التوعية المالية الذي أطلقته سمة لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إلى جانب المصارف السعودية، وعدد من أعضاء سمة.

رفع الثقافة المالية

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المالية والائتمانية؛ سعيا لرفع مستوى الثقافة المالية لدى المستهلكين الأفراد وتعريفهم بأهمية التخطيط المالي في تنظيم وإدارة مواردهم المالية، وتعزيز دور سمة الجوهري في مساعدتهم على تقييم جدارتهم الائتمانية والاستخدام الأمثل للبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تعريف الأفراد بأهمية التقرير الائتماني في تنظيم وإدارة الميزانيات واتخاذ القرارات التمويلية ومعرفة الالتزامات المالية مع الجهات المانحة للائتمان.

وتحرص سمة على المساهمة في الحفاظ على حقوق المستهلكين وفق المبادئ الائتمانية الثمانية، والتي تشمل الحياد، والعدالة، والشفافية، والتثقيف، والتوعية، والسلوكيات الائتمانية، والشكاوى، والحماية والسرية.

82 مليون تقرير

وأصدرت سمة أكثر من 82 مليون تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ بداية انطلاقتها في 2004 وحتى نهاية ديسمبر 2018، وهو ما مكن أعضاء سمة من التعرف على السلوكيات الائتمانية لعملائهم، دون تدخل سمة في أي من قراراتهم سواء السلبية أو الإيجابية، وذلك لتوفير بنية أساسية مالية فعالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحد من التعثر المالي، ودعم السياسات النقدية وأدواتها؛ حيث قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعا لاحتمال تعثر المقترض، الأمر الذي يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك.

أبرز إنجازات سمة