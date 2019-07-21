«مدن» تستحدث برامج متخصصة للتدقيق البيئي واختبارات المداخن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحدثت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» برنامجا متخصصا للتدقيق البيئي وتوسيع نطاق اختبارات المداخن كما ونوعا، حيث جرى تغطية ثلاث مدن صناعية رئيسة في البرنامج، بإجمالي زيارات شمل 400 منشأة صناعية، في حين تم تغطية ثماني مدن صناعية من خلال برنامج اختبارات المداخن بإجمالي 350 اختبارا.

وأفاد مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم أن «مدن» خصصت برنامجا لنمذجة انتشار ملوثات الهواء في عدد من المدن الصناعية، جرى من خلاله تبيان مدى فاعلية هذه الإجراءات على المستويات القصوى المتوقعة، كما تميز «نظام مدن للإدارة البيئية» في مرحلته الثانية بتخصيص برنامج ضبط وتأكيد الجودة والنوعية (QA/‏QC)، مبينا أنه تم تنفيذ 6 زيارات ميدانية لجميع محطات الرصد، ومنها المدينة الصناعية الأولى بالأحساء، بإجمالي 42 زيارة.

وتوسعت «مدن» في عمليات رصد جودة الهواء كما ونوعا خلال المرحلة الثانية للمشروع، حيث تقوم حاليا بتشغيل 11 محطة رصد جودة هواء، وزيادة عدد المحطات الثابتة إلى 10 تغطي 10 مدن صناعية.

المرحلة الثانية من نظام »مدن« للإدارة البيئية (تشمل 13 برنامجا)

01 نفذت »مدن« 6 برامج بشكل مباشر، هي:

• التوعية البيئية

• التصحيح البيئي

• التفتيش البيئي

• تقييم الطلبات الصناعية بيئيا

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• التأهيل البيئي

• تقييم المخاطر البيئية

02 أشرفت على أداء المقاول

في تنفيذ 7 برامج، هي:

• رصد جودة الهواء المحيط

• اختبارات الـمداخن

• التدقيق البيئي بنظام ISO 14001

• ضبط الجودة والنوعية

• نمذجة انتشار ملوثات الهواء

• أتمتة الأنظمة البيئية باستخدام قواعد بيانات متخصصة

• بناء الكفاءات لمنسوبي «مدن» في المجال البيئي