الاقتصاد

جنينتك ملعب جولف فى جولف بورتو كايرو بـ مستقبل سيتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت بورتو جروب أكبر تجمع لشركات التسويق العقاري في مصر لعرض أحدث مشروعات المجموعة " جولف بورتو كايرو " بحضور أكثر من 400 شركة تم تعريفهم بالمشروع الجديد ومميزاته كما تم تعريفهم بجميع مشروعات بورتو جروب حيث قامت داليا الكردي رئيس قطاع التسويق بعرض وافي لكل المشروعات والإنجازات التي تحققت علي مدار 15 عاما وتحدثت عن المشروع الجديد مؤكدة أنه سيكون مفاجأة الجميع من حيث التصميمات عالية الجودة والتسهيلات المميزة بجانب أنه لأول مره في مصر يكون جنينة كل وحدة عبارة عن ملعب جولف رافعة شعار ( جنينتك ملعب جولف ) وهو ما يميز جولف بورتو كايرو وفي نهاية اللقاء قام عدد كبير من شركات التسويق العقاري بالتوقيع علي عقود تسويق للمشروع ولمعظم مشروعات بورتو جروب.

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وعلى هامش التجمع تم إطلاق شرارة الانطلاق لواحدة من أفضل وأجمل مشروعات المجموعة والذي تتميز بوجود أول ملعب فوت جولف في القاهرة  وهو ما يضفي علي المشروع جمالا ليس له مثيل وهو ما أكده الدكتور عبدالله لطفي رئيس القطاع العقاري بشركة بورتو جروب موضحا أن المشروع يقام علي مساحة  151 فدان يقع في المرحلة الرابعة لمستقبل سيتي علي طريق الأمل مباشرة وهو ملاصق للعاصمة الإدارية ومدينتي ويبعد 10 دقائق عن القاهرة الجديدة ويعتبر هذا المشروع هو الرئة الخضراء لمستقبل سيتي خاصة وأنه يحتوي علي أول ملعب فوت جولف في القاهرة  والذي صمم ليكون مركز جذب لعشاف لعبة الـ فوت جولف في مصر وتم التعاقد مع شركة WATG  وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية في المخطط العام الخاص بالمشروع كما يقوم ستيف ريستون افضل مصمم ملاعب فوت جولف في العالم بتصميم ملعب الجولف وهو ما يؤكد أن المشروع قبلت به بورتو جروب التحدي مؤكده انه مستقبله سيكون الأفضل .

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ويتميز المشروع بوجود حوالي 3000 وحدة سكنية وحوالي 500 فيلا، وأهم ما يميز الشقق والفيلات أنها جميعا تتميز بفيو ملعب الجولف وهو ما يعطيها خصوصية و جمالا للملاك، عندما يجدوا جنينة أو تراس وحدتهم السكنية ملعب جولف ممتدة على مسافة كيلو متر من الخصوصية والمناظر الخضراء الخلابة بدون أي عوائق .

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ويتميز المشروع بوجود مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة و"كلوب هاوس " ومسجد ومكاتب إدارية وعيادات وتتراوح مساحات الشقق من 59 مترا وحتى 142 متر مربع وبتصميمات ذكية تتيح إمكانية دمج الوحدات لتعطي مسطحات أكبر طبقا لاحتياج كل عميل  والفيلات من 105 متر وحتي 375 متر هذا بجانب حمامات السباحة وستريت مول على أعلى مستوى بجانب حياة البورتاوية المملؤة بالمتعة والهدوء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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