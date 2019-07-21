شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تطلق جولات رقمية للزوار من الصين لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فكرة جديدة لجأت لها الإمارات، للترويج للسياحة فى دبى، لجذب السياح الصينيين، وتعريفهم بمعالم دبي ومناطقها التراثية والثقافية، بكل سهولة خلال زيارتهم لمدينة، وذلك بعد أن حققت السياحة الصينية لدبى عددا كبيرا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، باقة جديدة من الجولات الرقمية الصوتية الإرشاديةن عبر البرنامج المصغّر لــ"وي تشات"، الشهير جداً في الصين، حيث تتيح الباقة المكوّنة من 10جولات صوتية للزوّار من الصين، فرصة التعرف على أبرز معالم الإمارة.

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وقالت الدائرة، إن الجولات الرقمية الصوتية الجديدة، ستلعب دوراً مهماً في تعزيز التجربة السياحية للزائر الصيني، خلال تواجده في المدينة، ومنحه فرصة استكشاف مواقعها التاريخية وأبرز معالمها ووجهاتها من خلال الهاتف المتحرك الذكي.

ويأتي إطلاق هذه الباقة الجديدة، ليؤكد مجدداً التزام (دبي للسياحة) تجاه السوق الصيني باعتباره أحد أهم أسواقها الرئيسية، وكذلك في إطار استراتيجية "جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين"، وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحين إن الصين، حققت نمو مرتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لأكثر من 433 ألف زائر، بنمو قدره 8% قارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف كاظم قائلاً: "إنّ هذه النوعية من التطبيقات الذكية سوف تساهم في الترويج لدبي كإحدى الوجهات السياحية التي تجب زيارتها، كما أنها ستوفر معلومات مهمّة عن تراثها وثقافتها وتاريخها من خلال منصّة رقمية سهلة الاستخدام. كما أنّ هذه الجولات الرقمية تتوافق مع مبادرة ’دبي الذكية‘ التي تهدف إلى إثراء تجربة زوّار الإمارة من خلال توفير حلول تقنية رقمية مبتكرة".