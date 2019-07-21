شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "المنصور" تطلق أكبر حملة لمحاربة قطع غيار السيارات المقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا من شركة المنصور للسيارات على سلامة وأمان المستهلك المصري، أطلقت الشركة أكبر حملة توعية لتعريف المستهلك بالفرق بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة والتى يسبب استخدامها مشكلات كبيرة لأصحاب المركبات.

وتقوم فكرة توعية المستهلك المصري على توضيح أهمية تركيب قطعة غيار أصلية في المركبة وأيضا مخاطر اللجوء إلى قطع الغيار "مجهولة المصدر" والتي تنتشر فى الأسواق وهي تحمل شعار الشركة الأصلية " مقلد " وغالبا ما تدخل إلى الأسواق عن طريق التهريب .

عملائنا الكرام .. إن إستخدام قطعة غيار غير مطابقة لمواصفات الجودة في سيارتك قد يعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر ، ولذلك فإن كل قطعة غيار تقدم لك من خلال مراكز الخدمة المعتمدة أو موزعينا المعتمدين قد خضعت لكافة إختبارات الجودة المعمول بها عالميا ، وحصلت على شهادات الجودة من كبرى المعامل الإختبارية الموجودة في العالم ، لنضمن بذلك أقصى درجات الأمان لك ولأسرتك وأعلى معايير الجودة لسيارتك.

إن قطع الغيار المقلدة يتم صناعتها بصورة مشابهة في الشكل والتعبئة للقطعة الأصلية عن طريق تعمد التزوير ودون حق قانوني لغرض إيهام العميل بأن القطعة أصلية ومن مساويء قطعة الغيار " المقلدة " : أنها تصنع بنفس الشكل الخارجي للقطعة الأصلية ولكنه في الحقيقة غير مطابق للمواصفات وغالبا ما تكون القطعة مستخدمة ومعاد تصنيعها أو مصنعة من مواد ذات جودة رديئة و لم تخضع لمراحل مراقبة الجودة أثناء وبعد التصنيع وبالتالي يتم تزوير بلد المنشأ والماركة والجودة وتاريخ الصنع ويتم دخول الأصناف المقلدة إلى الأسواق عن طريق التهريب وبالتالي لا يتم اختبارها

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إحذر من قطع الغيار المقلدة

تؤثر قطعة الغيار المقلدة على أمانك الشخصي وأمان عائلتك ومن حولك نتيجة المواد الخام الرديئة المستخدمة والغير مطابقة لمواصفات الشركة المصنعة على الرغم من قرب شكلها الخارجي ، كما أن من مساويئها إنخفاض العمر الإفتراضي لها ما يمثل تكلفة زائدة على العميل

مثال: تيل الفرامل المقلد غير قادر على إيقاف السيارة بالوقت المحدد لها وأجزاء الكهرباء التي يمكن أن تتسبب في انخفاض أداء السيارة وتسبب حريق نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية للقطعة.

القطعة الأصلية أمان لك ولأسرتك

عملائنا الإعزاء .. إن إستخدام قطعة غيار أصلية من شأنها الحفاظ على أمانك وأمان عائلتك لأنها مضمونة ضد عيوب التصنيع كم أنها تتميز بإرتفاع العمر الافتراضي للقطعة و أيضا الحفاظ على العمر الافتراضي للسيارة وبالتالي سعر السيارة في حالة إعادة البيع.

كيف تتعرف على المنتج الأصلي



