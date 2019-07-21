تقرير أممى: أستراليا تجذب 291.8 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر فى 6 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قارة أستراليا فى جذب استثمارات بنحو 291.8 مليار دولار ، خلال فترة 6 سنوات بداية من عام 2013 حتى نهاية عام 2018 .
وقال تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة ، أن استراليا نجحت فى جذب 291.796 مليار دولار خلال الفترة السابقة ،وهو معدل استثمارى كبير لتلك القارة التى تمتلك ثروات هائلة.
وقال التقرير أن الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ ذروته فى استراليا بنهاية العام الماضى حيث جذبت القارة نحو 60.438 مليار دولار مقارنة بجذب نحو 42.294 مليار دولار فى عام 2017 .
أضاف التقرير أن استراليا جذبت نحو 45.522 مليار دولار عام 2016، بإرتفاع كبير عن عام 2015 ،الذى جذبت فيه نحو 23.270 مليار دولار.
وأشار التقرير أن الاستثمارات كانت مرتفعة عام 2014 ،حيث جذبت نحو 58.507 مليار دولار مقارن ب 56.765 مليار دولار عام 2013.
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