شكرا لقرائتكم خبر عن فورى تعلن طرح حصة 36% فى البورصة المصرية..وتحصل على موافقة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع، عن عزمها طرح نسبة 36% من رأس مال الشركة في البورصة المصرية، عن طريق أولا الاكتتاب الخاص المحلي للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان وثانيا الاكتتاب العام المصري لمستثمرين الأفراد في مصر.
وسيتم عرض الأسهم المعروضة فيما يتعلق بالعرض المؤسسي وعروض البيع بالتجزئة المصرية بنفس السعر ، وبحسب بيان أرسلته المجموعة المالية هيرميس، مدير الطرح، أنها حصلت على موافقة التسجيل من هيئة الرقابة المالية، وفى انتظار القيد فى البورصة، ثم استكمال الإجرءات .
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