شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.46% ليخسر المؤشر -41.72 نقطة ويستقر في نهاية تداولاته عند مستوى 9,033.83 .

ويعد هذا الانخفاض الأول في ثماني جلسات متتالية ، على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 9084.75 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8889.00 ومستوى المقاومة 9200.00 .

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