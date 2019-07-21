شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينهي الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5218 نقطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 5150 نقطة، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يواصل حركته الصاعدة للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 5400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 5150 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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