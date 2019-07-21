شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 21-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10503 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 10700 نقطة، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10350 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10700 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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