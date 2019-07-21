شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يسيطر على بورصات الخليج.. وتراجع "السعودية" بأعلى وتيرة منذ 19 جلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، متأثرة سلبا بالتوترات السياسية بالمنطقة، وكانت أعلى البورصات تراجعا بورصة الكويت، وسجلت بورصة السعودية أعلى مستوى هبوط فى 19 جلسة.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.86% خاسرا 23.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2739.26 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 145 مليون سهم محققة ما قيمته 146.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2075 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.28%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 15%، ثم سهم شركة اثمار القابضة بنسبة 7.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.29%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.89%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسرة عدد 1.88 نقطة، لتغلق عند مستوى 10501.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 37.6 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال قطرى عبر 2954 صفقة، وارتفع 21 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية، البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، 0.05%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسرا 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 267 ألف دينار بحرينى.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.92%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.32%، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.01% خاسرا عدد 62.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6062.48 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% خاسراً عدد 82.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6664.31 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.42% خاسراً عدد 20.39 نقطة ليغلق عند مستوى 4880.46 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 203.6 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتى عبر 7138 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاعى الاتصالات والتأمين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% خاسرا عدد 76.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8957.80 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.84% خاسرا 70.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3757.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 109.3 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 19 شركة، فيما تراجعت 165 شركة.

وتراجع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.50%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.95%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.87%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.74%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.63%.

وجاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.41%، ثم أنابيب السعودية بنسبة 1.68%، ثم سيسكو بنسبة 1.57%، فيما تصدر سهم "بتروكيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.37% ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.77%، ثم متلايف إيه أى حى العربى بنسبة 3.59%.