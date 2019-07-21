شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الإيرانى يتراجع نتيجة الانخفاض الحاد فى الاستثمار الأجنبى المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الاقتصاد الإيرانى جراء السياسات العدائية التى تتخذها إيران ضد جيرانها، ولا سيما فى المحيط العربى، مما انعكس على ضعف تدفق الاستثمار الأجنبى إلى إيران خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2018 .

وذكر تقرير منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة أن إيران جذبت فقط 18 مليار دولار فى 6 سنوات بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التى تحظى بها طهران.

وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبى المباشر انخفض عام 2018 بشكل كبير فى إيران، حيث سجل نحو 3.480 مليار دولار، مقارنة بـ5.019 مليار دولار عام 2017.

كما تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر لـ2.105 مليار دولار عام 2015 مقارنة بـ 3.050 مليار دولار عام 2013.

وأشار التقرير إلأى أن إيران جذبت فقط 3.372 مليار دولار عام 2016 .

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