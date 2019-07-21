بشرى سارة للموظفين.. صرف رواتب أغسطس قبل عيد الأضحى في هذا الموعد

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة المالية، تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس، لتبدأ اعتبارا من ٨ من الشهر نفسه، تيسيرًا على العاملين بالدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك حتى يتسنى للموظفين، صرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق 11 أغسطس 2019.

وكانت المالية، قد أعلنت في وقت سابق، تقديم مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، تيسيرًا على العاملين بالدولة، بمناسبة بدء العمل بالموازنة الجديدة وقرب عيد الأضحى والعام الدراسي الجديد.

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وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمالية على الفيس بوك، قررت الوزارة تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة بالعلاوات والزيادات المقررة بما فيها المحولة على البنوك الخاصة وكذلك «النفقة» عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ٢٠١٩.

وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة يوم ١٤ من الشهر نفسه، ومرتبات أغسطس يوم ٨ من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر يوم ١٥من الشهر نفسه ومرتبات أكتوبر يوم ٢٠ من الشهر نفسه.

من جانبه أشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر يخضع للكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن.