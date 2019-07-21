شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار البيض عند 32.5 للكرتونة وارتفاع أسعار الدواجن لـ26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الأحد 21 -7-2019، ارتفاعا عدا الدواجن البلدى وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن من المزرعة بـ26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تعتبر مرتفعة وذلك بالنسبة للموسم الذى يسبق عيد الأضحى.

وأضاف السيد أن الدواجن البلدية استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة".

Advertisements

وأشار رئيس شعبة الدواجن " فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار البيض شهدت استقرارا أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.