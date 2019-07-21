شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات الزراعية: وفد وزارى يزور السعودية والكويت للتنسيق حول معايير الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن وفدا من وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة بجانب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والحجر الزراعى، سيزور المملكة العربية السعودية والكويت الفترة المقبلة، وذلك لبحث معايير ومواصفات الصادرات الجديدة وطالبات الدولتين حول الصادرات الواردة لها من مصر .

وأضاف عبد الحميد دمرداش لـ"الخليج 365" أن مصر تسعى إلى تطبيق أعلى مواصفات، لكن هذا الأمر يتطلب المزيد من الوقت للمصدرين لترتيب اوضاعهن وكذلك معاملتهم بنفس معاملة دول اوروبا للصادرات المصرية فيما يتعلق بالحصول على شهادات جودة عالمية ومعايير معنية ، لافتا إنه سيتم بحث كل ذلك خلال اللقاءات فى الدولتين .

وأشاد عبد الحميد دمرداش بالجهود الكبيرة للحجر الزراعى المصرى برئاسة الدكتور أحمد العطار وكذلك بهيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور بهدف ضمان جودة وسلامة الفاكهة والخضار المصرى الذي يتم تصديره والذى يتداول محليا.

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وفى سياق آخر أوضح أن المجلس يستعد للمشاركة فى معرض فروت فروت لوجستيكا بهونج كونج خلال سبتمبر المقبل، وهو من أهم المعارض المتعلقة بالصادرات فى العالم ونحرص على تواجد مصر فيه بشكل دائم بما يضمن الحفاظ على الحصة السوقية للصادرات وفتح أسواق جديدة .