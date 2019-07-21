شكرا لقرائتكم خبر عن فى عمومية "نجيب ساويرس".. ممنوع حضور الأطفال..ولن يتم صرف بدل حضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، برئاسة نجيب ساويرس، عن تحديد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم 19 أغسطس المقبل، حيث سيتم النظر فى الترخيص لمجلس الإدارة بمنح قرض مساهمين لشركة بلتون المالية القابضة.

وحددت شركة أوراسكوم للاستثمار، 7 شروط للمشاركة بالجمعية العامة:

1- لكل مساهم فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى، ولا يكون لأى مساهم أن يمثل عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم فى رأسمال الشركة، وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

2- على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية أن يقدموا كشف حساب بالأسهم التى يحوزونها والمودعة لدى إحدى شركات أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية.

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3- أى أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة إلى إدارة الشركة بالمركز الرئيسى بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة العادية حول ما ورد بجدول الأعمال.

4- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.

5- حضور الاجتماع يكون قاصرا على المساهم فقط دون اصطحاب مرافقين، ويرجى من المساهمين الحضور قبل موعد انعقاد الجمعية بساعة على الأقل لإثبات الحضور بعد إثبات الشخصية والتوكيلات.

6- لن يسمح بدخول أطفال.

7- لن يتم صرف بدل حضور.