شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النصب على الحجاج بـ"تأشيرة الفعاليات".. شركات السياحة تطالب بمعاقبة السماسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت التأشيرات الخاصة بالفعاليات السياحية فى السعودية فى أزمة مؤخرا، بعد أن استغلها بعض السماسرة للنصب على المواطنين وإيهامهم بإمكانية السفر لقضاء فريضة الحج من خلالها، الأمر الذى تسبب فى ترحيل البعض ممن وقعوا فى هذا الفخ.

وفى الوقت الذى حذرت فيه السفارة السعودية بالقاهرة، من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات سياحة غير مرخصة، طالب أعضاء غرفة الشركات السياحية بضرورة تعقب تلك الكيانات المخالفة التى تسيء إلى شركات السياحة.

وقال عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة أنه لابد من تفعيل بوابة السياحة المصرية في أسرع وقت، لإحكام السيطرة على الخدمات السياحية ومنع المتلاعبين ودخلاء المهنة من الاضرار بسمعة السياحة والنصب على المواطنين.

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وأكد عجلان أن ما حدث لبعض راغبى تأدية مناسك الحج من المصريين مؤخرا، نتيجة لاستغلال دخلاء المهنة لرغبتهم في أداء الفريضة وقيامهم باستخراج تأشيرة "فعاليات"، أي تأشيرة سياحة للمشاركة في حدث فني أو ترفيهي أو غير ذلك، وكان من الممكن القضاء عليه ومحاسبة المخالفين لو أن كل شيء يتعلق بالسياحة يخرج من مصدر واحد ويتم اعتماده رسميا وهو بوابة مصر السياحية.

وشدد عجلان على ضرورة الضرب بيد من حديد من قبل وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة على من يقومون باللعب بأحلام المصريين الراغبين في تأدية مناسك الحج واستخراج تأشيرات فعاليات لهم لتأدية مناسك الحج .