تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بنسبة 0.84% وسط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% خاسرا عدد 76.03 نقطة ليغلق عند مستوى 8957.80 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.84% خاسرا 70.63 نقطة ليغلق عند مستوى 3757.51 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 109.3 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 19 شركة، فيما تراجعت 165 شركة. Advertisements وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.50%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.95%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.87%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.74%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.63%. وجاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.41%، ثم أنابيب السعودية بنسبة 1.68%، ثم سيسكو بنسبة 1.57%، فيما تصدر سهم "بتروكيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.37% ثم أسمنت أم القرى بنسبة 3.77%، ثم متلايف إيه أى حى العربى بنسبة 3.59%.

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