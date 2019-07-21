شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والبضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسرة 1.88 نقطة، لتغلق عند مستوى 10501.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 37.6 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال قطرى عبر 2954 صفقة، وارتفع 21 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية، البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، 0.05%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.