شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات وسط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.86% خاسرا 23.72 نقطة ليغلق عند مستوى 2739.26 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 145 مليون سهم محققة ما قيمته 146.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2075 صفقة لـ33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.21%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.70%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.28%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 15%، ثم سهم شركة اثمار القابضة بنسبة 7.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.29%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.89%.