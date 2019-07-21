شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إينى تعلن عن نتائج أعمال استثماراتها ومشروعاتها فى مصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصادر بقطاع البترول، إن شركة إيني الإيطالية، ستعلن قريبا عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجارى والذى يتضمن نتائج إيجابية.

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وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نتائج الأعمال ستتضمن حجم أعمالها ومشروعاتها واستثمارتها في مصر بما فيها من بحث واستكشاف وإنتاج، خاصة فيما يتعلق بحقل ظهر.

يذكر أن وزارة البترول تستهدف الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل العملاق إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، بتكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، هذا وتم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية شهر مايو 2019.