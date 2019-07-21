شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تعظيم قيمة المنتجات المصرية ذات الجودة العالية لتعزيز الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، حرص الوزارة على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التى تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يُسهم فى تعزيز الصناعة الوطنية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى، من خلال إقامة المعارض السلعية التى تُلبى احتياجات العاملين بالوزارة بخصومات تصل إلى 50%.

وجاء ذلك خلال افتتاحه معرض السلع المعمرة الذى تُقيمه وزارة المالية للعاملين بها، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعاون مع إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن اليوم الأول لمعرض السلع المعمرة شهد إقبالاً كبيرًا من العاملين بالوزارة الذين أبدوا سعادتهم بتنوع وجودة المعروضات وأسعارها التى تقل عن السوق بما يتراوح من 10 إلى 50%، وبنظام التقسيط الذى يمتد لثلاث سنوات بفائدة تنافسية 8.5%، معربة عن شكرها وتقديرها للشركات الوطنية التى تنازلت عن نسبة من هامش الربح؛ بما يُسهم فى تعزيز المنتج المحلى بالسوق المصرية، والتيسير على العاملين بوزارة المالية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشارت إلى أن الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة من أبرز المنتجات المصرية ذات الجودة العالية بمعرض السلع المعمرة.

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