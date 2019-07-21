شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تدريب 20 من الكوادر الشابة بمناطق عمل هاليبرتون داخل مصر وخارجها لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية مع جو رينى الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون العالمية للقسم الشرقى من العالم والوفد المرافق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل زيادته خلال الفترة المقبلة فى ظل استراتيجية الوزارة للتوسع فى انشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للبترول والغاز إلى جانب تنفيذ برامج مكثفة لبناء قدرات الكوادر البشرية ورفع كفاءتها لمواكبة النمو المستمر فى النشاط البترولى والمشروعات الكبرى لصناعة البترول والغاز .

وخلال المباحثات ناقش الجانبان التعاون فى تطبيق أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة انشطة حفر الآبار البترولية وتحسين انتاجية الحقول، إلى جانب دعم انشطة السلامة والصحة المهنية والبيئية بمواقع الإنتاج والتى تأتى على رأس أولويات استراتيجية عمل قطاع البترول، كما تناولت المباحثات سبل زيادة التعاون القائم فى مجال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها وفقا لأحدث المعايير العالمية .

وعقب جلسة المباحثات شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون العالمية توقيع اتفاقية مشتركة لتنمية قدرات الكوادر البشرية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك وفقاً لأحدث التقنيات والنظم الإدارية العالمية.

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وبموجب الاتفاقية سيتم تأهيل وتدريب 20 من الكوادر الشابة بمناطق عمل هاليبرتون داخل مصر وخارجها على مدار 6 أشهر وذلك على مرحلتين يتم خلالهما اجتياز برامج تدريبية فى عدة مجالات تشمل إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئية، والعمليات والتكنولوجيا والتحول الرقمى، والإدارة والقيادة والشئون المالية والمحاسبية إلى جانب التدريب العملى والتطبيقى بمواقع عمل هاليبرتون فى مجالات البحث والاستكشاف .

وعقب التوقيع أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أهمية هذه الاتفاقية التى تأتى ضمن التعاون المثمر بين قطاع البترول والشركات العالمية العاملة فى مصر، مشيرة إلى الثقة المتبادلة مع شركاء مصر وقطاع البترول والتى تسهم فى تنمية التعاون فى كافة المجالات الاستراتيجية وخاصة تأهيل الكوادر المصرية الشابة ووضعهم على طريق النجاح لقيادة القطاع مستقبلاً .

ومن جانبه أكد جو رينى أن مصر تعد سوق عمل مهم لشركته فى منطقة الشرق الأوسط وأن ما تحقق من اصلاحات ونتائج إيجابية يحفزها على زيادة حجم أعمالها والتعاون فى مجالات جديدة مع وزارة البترول المصرية .

وقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى و كولبى فيوزر نائب رئيس شركة هاليبرتون بمصر وليبيا بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف وإريك كارى نائب رئيس هاليبرتون لشئون التجارة العالمية وأحمد قناوى نائب رئيس هاليبرتون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكرم أبوالسعود مدير هاليبرتون مصر.