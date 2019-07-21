تراجع بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.83% خاسراً 50.910 نقطة ليصل إلى مستوى 6073.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% خاسراً 62.610 نقطة ليصل إلى مستوى 6684.13 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.57% خاسراً 27.820 نقطة ليصل إلى مستوى 4873.03 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 158.4 مليون سهم بقيمة 23.2 مليون دينار كويتى عبر 5346 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.05%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%.
وجاء سهم "إيفا للفنادق والمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 23.97%، تلاه كامكو للاستثمار بنسبة 10%، ثم عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.96%، فيما تصدر سهم "أسمنت الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.88% ثم رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض بنسبة 7.40%، ثم أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 7.35%.
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