شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 70% خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم المبيعات 14.7 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 4.5%، وبلغ مجمل الربح 750 مليون جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 64%.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن صافى الربح بعد الضريبة بلغ 450 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة انخفاض 70%.