شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 21-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الأحد 21-7-2019، نحو 658 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى سوق الصاغة المصرى، عقب انخفاض الأسعار أمس بقيمة بلغت 10 جنيهات، نتيجة تراجع الأسعار العالمية للذهب.

أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام الجنيه الذهب سجل 5264 جنيها أوقية الذهب 1425 دولارا.

يشار إلى أن أسعار الذهب شدت خلال الثلاثة أيام الماضية اضرابات كبيرة، صعودا وهبوطا، إذ صعد الذهب عالميا لأعلى مستوياته فى 6 أعوام، مسجلاً 1452 دولارا للأوقية، وهو أعلى سعر للذهب منذ مايو 2013، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر لترتفع على مدار يومين قرابة 18 جنيها للجرام فى سوق الصاغة بمصر.

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وفى تعليقه على ارتفاع الذهب الأيام الماضية، قال الدكتور وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للذهب، إن الذهب تجاوز سعره 1450دولارا للمرة الأولى منذ مايو 2013، مرجعا ذلك إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن الأسعار أخذت فى التراجع بشكل ملحوظ أمس السبت، مسجلة انخفاضا تجاوز الـ 20 دولارا، الأمر الذى انعكس بصورة ملحوظة على أسعار الذهب فى مصر.

وفي مؤتمر للبنك المركزي الأمريكى أول أمس الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر، وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية.

وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادى سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومى 30 و31 يوليو، وتغذى أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.