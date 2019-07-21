شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 21-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 21-7-2019، امام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات خلال تعاملات أول أيام الأسبوع المصرفى، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار الأمريكى اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.57جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.55 للشراء، 18.79 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الامس.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم مقارنة بتعاملات الامس، ارتفاعاً طفيفاً ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.66 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى وذلك مقارنة بتعاملات الامس ، سجل سعره 54.38 جنيه للشراء، 54.74 جنيه للبيع.