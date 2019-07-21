شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 13587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2009 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 16670 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 532 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.